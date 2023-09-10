TFF'den Abdullah Avcı & Emre Belözoğlu formülü

Ermenistan maçı Stefan Kuntz'un sonunu hazırladı, A Milli Takım'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Federasyon'da, Emre Belözoğlu'nun da yardımcı antrenör olması düşüncesi var.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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TFF'den Abdullah Avcı & Emre Belözoğlu formülü
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10 Eylül 2023 10:24
Son güncelleme 10 Eylül 2023 11:18
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ve 1 puanı zor kurtaran Ay-Yıldızlı Takımımız'da Stefan Kuntz'un sahaya sürdüğü kadro, oynattığı futbol ve yaptığı değişiklikler ağır eleştiri aldı.

ABDULLAH AVCI SESLERİ

Kredisi zaten az olan Alman hoca, adeta kendi ipini çekmiş oldu. Galler galibiyetinden sonra Kuntz'a şans veren Federasyon, daha önce anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı'yı bu kez göreve getiriyor.

FATİH TERİM, SERGEN YALÇIN

Aykut Kocaman, Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi hocalar konuşuldu ancak Avcı dışında başka bir isim gündeme gelmedi.

Federasyon, Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Avrupa Şampiyonası yolunda Avcı'nın yanında olmasını arzu ediyor. Boşta olan Belözoğlu'nun, kısa bir dönem için de olsa 'Yardımcı antrenör' olarak çalışması isteniyor. 

 
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