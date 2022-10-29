TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakarlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz." denildi.



"Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. " ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."





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