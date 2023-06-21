TFF'de tüm taşlar yerinden oynuyor!

Türkiye Federasyonu'nun perşembe günkü seçimi, değişim ve radikal atılımlar vadediyor. Bu seçim, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de eski yönetime oranla daha çok kendi profesyonel ve amatör kadrosunu oluşturarak yola devam edeceği anlamına geliyor.Federasyona giden Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, "Haber sızdırıyor" diye suçladığı Yusuf Günay yönetimde olmayacak. Ali Koç, Fenerbahçe'yi temsil etmesi gereken isimleri de bildirdi.Galatasaray'dan isim istendi.şu anda o görev için düşünülenlerden biri.Beşiktaş cephesinden Hüsnü Güreli geliyor. TFF'nin mali işlerinin ona emanet edilme ihtimali yüksek.Eski İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü İrfan Karakaş da listede olması muhtemel isimlerden biri.Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen devam ediyor. Cengiz Erdem, Abdullah Altunkum yedeklerden asli yönetime gelecek isimler. Trabzon kanadından yönetime giren Yalçın Orhan'ın yerine de şu an başkan yardımcılığı yapan Serkan Kılıç'ın girmesi bekleniyor.Ali Düşmez, Murat Aksu, Yusuf Günay, Talat Papatya, Erman Kalkandelen, İdil Demirbağ Süer, Hamit Altıntop gidiyor, Volkan Can gidiyor. Nüket Küçükel Ezberci Madrid büyükelçisi olduğu için yeni yönetimde zaten yer almayacak.En önemli değişimlerden biri de G. 9 yıldır TFF'de bu görevi yürüten Kardaş da yeni dönemde olmayacak. Kardaş'ın yerine düşünülen ismin eski DPT geçmişi olan Avea CEO'suAsıl bomba ise Milli Takım cephesinde. Mesut Özil'in, Hamit Altıntop'un ayrılmasıyla boşalacak görevi üstlenmesi bekleniyor.Ardından TFF'nin ilk icraatlarından biri hoca değişikliği olacak. Letonya maçının devre arasında oyuncularla tartışan Kuntz adeta istenmeyen adam durumunda. Hakan Çalhanoğlu'nun Samsun'da Başkan Mehmet Büyükekşi'ye gidip, "Hocayı istemiyoruz" dediği söyleniyor. Bu yüzden hoca değişikliği kaçınılmaz durumda.Abdullah Avcı'nın bu görevi devralması bekleniyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de Milli Takım'ı yerli hocanın çalıştırması fikrinde olduğu biliniyor.