TFF'de seçim tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi.



Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık konusundaki seçim talimatnamesi şöyle:



"Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi başkanlığa vekalet eder."





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