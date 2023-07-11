STEFAN KUNTZ İSTATİSTİKLERİ



Yaklaşık 2 yıldır A Milli Takım'ın başında bulunan Alman teknik adam Stefan Kuntz, bu süreçte milli takım ile çıktığı 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.



Yaklaşık 2 yıldır A Milli Takım'ın başında bulunan Alman teknik adam Stefan Kuntz, bu süreçte milli takım ile çıktığı 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.

22 Haziran'da Ankara'da yapılan seçimle yeniden başkanlık koltuğuna oturanve yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirecek.öncelikle yönetimde görev dağılımı yapılacak. Ardından ise en önemli konu,getirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çekenbu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi.Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörügeleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Bu arada Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin çarşamba günü yapılacağı açıklandı.