Türkiye Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da Ankara'da yapılan seçimle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirecek.
MHK BAŞKANI BELLİ OLUYOR
Riva'daki kritik zirvede öncelikle yönetimde görev dağılımı yapılacak. Ardından ise en önemli konu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çeken Lale Orta'nın bu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi.
KUNTZ'UN GELECEĞİ KONUŞULACAK
Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Bu arada Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin çarşamba günü yapılacağı açıklandı.
MHK BAŞKANI BELLİ OLUYOR
Riva'daki kritik zirvede öncelikle yönetimde görev dağılımı yapılacak. Ardından ise en önemli konu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çeken Lale Orta'nın bu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi.
KUNTZ'UN GELECEĞİ KONUŞULACAK
Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Bu arada Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin çarşamba günü yapılacağı açıklandı.
STEFAN KUNTZ İSTATİSTİKLERİ
Yaklaşık 2 yıldır A Milli Takım'ın başında bulunan Alman teknik adam Stefan Kuntz, bu süreçte milli takım ile çıktığı 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.
Yaklaşık 2 yıldır A Milli Takım'ın başında bulunan Alman teknik adam Stefan Kuntz, bu süreçte milli takım ile çıktığı 18 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve 2.11 puan ortalaması yakaladı.