TFF'de kritik kongre günü

Türk futbolu açısından büyük önem taşıyacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu bugün Ankara'da yapılacak. JR Marriot Oteli'nde saat 10.30'daki genel kurulun başlaması için 263 delegenin yarısından bir fazlası olan 132 genel kurul üyesinin hazır bulunması gerekecek. Eğer statü değişikliği yapılacaksa bu kez üçte iki çoğunluk (176) şartı aranacak.



Kulüpler Birliği Vakfı'nın daha önce TFF'ye yaptığı başvuruda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile Tahkim Kurulu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre şekillendirilmesi gerektiği belirtilmiş, bununla ilgili tavsiyelerini sunmuştu. TFF de çalışmalarını yaparak, statü üzerinde yapılabilecek değişikliklerin taslağını kulüplere göndermişti.



Kulüpler Birliği yetkilileri, dün akşam önce kendi aralarında sonra da TFF yöneticileriyle son kez bir araya geldi, yapılacak değişiklikler konusunda istişare olanağı buldu.



Kulüpler Birliği, UÇK ve Tahkim Kurulu'ndaki değişikliğin acil olarak yapılması gerektiğini savunurken, TFF ise konuyu FIFA ve UEFA ile de paylaştı. AİHM'den çıkan başka kararların bulunduğunu da olduğunu dile getiren UEFA kanadı, bu konuya temkinli yaklaştı.



Futbol Federasyonu, futbolun iki patronunun hazırlayacağı bir taslağı beklemenin daha faydalı olacağını düşünüyor.







