TFF'de görev dağılımı yapıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.



Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:



İBRAHİM BURKAY: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YALÇIN ORHAN: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



AGAH RUŞEN ÇETİN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MUSTAFA ERÖĞÜT: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



HALUK KALYONCU: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



HAMİT ALTINTOP: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ŞAFAK MÜDERRİSGİL: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



