TFF'de flaş istifa kararı!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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TFF'de flaş istifa kararı!
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15 Ekim 2024 17:24
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lale Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm." ifadelerini kullandı.

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