TFF'de başkan vekilleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'de başkan vekilleri belli oldu
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23 Ağustos 2024 00:07
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusu, Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ve UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu üye oldu.

Ural Aküzüm BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolundan, Lale Cander pazarlama ve sponsorluklardan, Prof. Dr. Neşe Kavak ise dış ilişkiler ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler şu şekilde yapıldı:

Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri

Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim

Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları

Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar

Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim

Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

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