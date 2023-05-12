TFF bugün açıklayacak: yabancı kuralı!

Yabancı kuralı için büyük gün...



TFF bugün kulüplerle yapılacak olan toplantı sonrasında yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıklayacak. Türk futbol kamuoyu merakla bu kararı beklerken TFF'nin vereceği kararın detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...



BÜYÜKEKŞİ 'AÇIKLAYACAĞIZ' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili konuşan Büyükekşi, şunları söylemişti;



'Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.



SAHADA 11 YABANCI SERBESTLİĞİ GELİYOR



Toplantı öncesindeki detaylardan edinilen bilgiye göre 'Yeni Yabancı Kuralı'nda kulüpler 14 yabancıyla mukavele yapabilecek. Sahada ise 11 yabancı serbestliği olacak.



14 YABANCIYLA SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK



Önümüzdeki sezon 14 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalanabilecek. 23 yaş altı yabancıları için 14 sözleşmenin üzerinde esneklik gösterilecek.



B LİGİ DE GELİYOR



14'ü aşan sözleşmeler için TFF Altyapı Fonu'na pay aktarılacak. Sahada 11 yabancının yeniden serbest olması gündemde. Kulüpler, 23 yaş altı yabancılarının 1 veya 2'sini B takımlarında oynatabilecek.



SÜPER LİG'E ÇIKMA HAKLARI OLMAYACAK



B takımları, 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Süper Lig B takımları, 1. Lig'e kadar yükselebilecek ancak Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak. Bu takımlarda yerli ve yabancı 23 yaş üstü oyuncuların oynamasına izin verilmeyecek.





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