TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.