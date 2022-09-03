TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırıda şüphelilerden C.U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, O.G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler C.U. ile O.G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından C.U. ve O.G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.



Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, O.G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.





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