TFF Başkanı Özdemir'den 1959 öncesi için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 önces başvurusu hakkında konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Özdemir'den 1959 öncesi için açıklama!
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24 Mayıs 2021 14:53
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptığı başvuru hakkında açıklamalarda bulundu.

EN KISA ZAMANDA DUYURUCAĞIZ

İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak.

TFF ARŞİVLERİNDE VAR

En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz.


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