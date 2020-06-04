TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Son 3 hafta seyircili olabilir"

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, seyircisiz olarak başlayacak Süper Lig'de son 3 haftanın seyircili olabileceğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Son 3 hafta seyircili olabilir'
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04 Haziran 2020 21:57
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisinin Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, tekrar başlayacak Süper Lig'in son 3 haftasını seyircili oynatmayı planladıklarını söyledi.

Koronavirüsün hafiflemesi durumunda taraftarların stada alınabileceğini kaydeden Özdemir, "Temmuz'da eğer Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz." ifadelerini kullandı.

SON 3 HAFTA MAÇLARI;

32. HAFTA
Fenerbahçe-Sivasspor
Denizlispor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Göztepe-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Alanyaspor
Konyaspor-Başakşehir
Kayserispor-Gaziantep FK
Malatyaspor-Beşiktaş
Ankaragücü-Galatasaray

33. HAFTA
Çaykur Rizespor-Malatyaspor
Trabzonspor-Konyaspor
Galatasaray-Göztepe
Ankaragücü-Antalyaspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gaziantep FK-Kasımpaşa
Başakşehir-Kayserispor
Alanyaspor-Denizlispor

34. HAFTA
Göztepe-Sivasspor
Kasımpaşa-Başakşehir
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Denizlispor-Ankaragücü
Konyaspor-Alanyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
Malatyaspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Antalyaspor-Galatasaray



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