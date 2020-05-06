SÜPER LİG NASIL OYNANACAK?

BASINLA BİR ARAYA GELECEK

SON KARAR FEDERASYONUN

Türkiye'de hayat normalleşmeye doğru giderken futbol topu da sahalara dönüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.Başkent Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşmede, liglerin geleceğiyle ilgili yeni bir güncelleme gerektiği fikri öne çıktı. Federasyon, daha önce Süper Lig'e, 12 Haziran'da seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edilmesi planı üzerinde çalışıyordu.TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yeni rotayı belirlemek adına Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacak. Görüşme sonrası TFF'nin Süper Lig ve 1. Lig'i 12 Haziran'da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı öğrenildi. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak maçlarda seyirci olmayacak. Özdemir ardından internet üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" dedi.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonu başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı yapacak.