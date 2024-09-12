TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi

Bir dönem Trabzonspor Başkanı olarak görev yapan şu anki Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 9 yıl sonra hakem ve gözlemcilerin görevine son verdiği belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi
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12 Eylül 2024 08:45
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28 Ekim 2015'te oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının hakemlerini soyunma odasından çıkarmadığı uzun süre konuşulan Hacıosmanoğlu'nun, TFF Başkanı olmasından sonra bu kişilerden bazılarının hakem ve gözlemcilik görevlerine son verdi.

Milliyet'in haberine göre; O dönem hakem olup, bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilerden Taner Gizenci'nin, bu hafta Tahkim Kurulu'na başvurarak, görevlerinin iadesini istedikleri ortaya çıktı.

Bunların arasında sadece Trabzonspor-Gaziantep değil, tartışmalı Trabzonspor-Konya maçında görevlendirilen hakemlerin de bulunduğu, Tahkim'e gönderilen yazıda yansıtıldı.

DİLEKÇEDEKİ DETAY

Tahkim Kurulu'na verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: (Hakem veya gözlemci) Sebepsiz, gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde kadro dışı bırakılmıştır. Bu durumun asıl sebebi, 2.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantep müsabakasıdır. Aradan geçen 9 yıla rağmen ne yazık ki intikam hırsıyla hareket edilerek, o dönem müsabakada görev yapan hakem ve gözlemcilerin hepsinin görevine son verilmiştir.

GÖREV YAPAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Trabzonspor-Konyaspor: Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç, Eser Birinci, İlker Meral, Erdem İren (Hakem), Taner Gizenci (Gözlemci)

Trabzonspor-Gaziantep: Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun (Hakem), Nedim Göklü (Gözlemci)

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