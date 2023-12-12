TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlerle görüşecek!

Süper Lig hakemleri, kısa süre içinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlerle görüşecek!
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12 Aralık 2023 15:49
Son güncelleme 12 Aralık 2023 16:26
Süper Lig'de maçlara çıkmama kararı alan Süper Lig hakemleriyle ilgili flaş bir karar alındı.

Süper Lig hakemleri, kısa süre içinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek.

Kısa süre içinde yapılacak görüşmede sorunun çözüme kavuşması sağlanacak.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası Süper Lig hakemleri, maçlara çıkmama kararı almıştı.

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