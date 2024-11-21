TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan bakanlara ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan bakanlara ziyaret
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21 Kasım 2024 22:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, görüşmelerde federasyon ile bakanlıklar arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Hacıosmanoğlu, ziyaretlerinde Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

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