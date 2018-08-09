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TFF Başkanı Demirören'den yeni sezon mesajı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sezon öncesi mesaj paylaştı.

Kaynak: DHA
TFF Başkanı Demirören'den yeni sezon mesajı
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09 Ağustos 2018 21:40
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sezon mesajında, "Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan Demirören'in yöne sezon mesajı şöyle;

"Değerli futbolseverler;
Futbolda büyük bir hasretle beklediğimiz yeni sezonu, bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçlarla açıyoruz.
Öncelikle tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum.
Türk futbolunun değerine değer katacak barışçıl anlayışın ilke edinilmesi Futbol Federasyonu olarak bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. 
Dileğimiz bu ruhun hiç bozulmadan sürmesi ve tribünlerimizin de omuz omuza dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik mesajları vermesidir.
Centilmenlik efsanesi Lefter Küçükandonyadis'e adadığımız bu sezonun "Ordinaryüs'ün adına yakışır şekilde geçeceğine de inancımız sonsuz...
Tarihin altın sayfalarında unutulmaz izleri bulunan Lefter'in bize miras bıraktığı örnek rekabet duygularını hepimizin yücelterek yaşatması, futbolumuza en büyük katkı olacaktır.
Yeni sezonla birlikte inanıyorum ki, ülke futboluna en büyük katkıyı genç Türk futbolcular sağlayacak, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere gösterecektir.
Her zaman, futbola getirilen yenilik ve devrimlere ayak uyduran futbolumuz, Video Yardımcı Hakem sistemiyle ayrı bir kaliteye kavuşacak, VAR hakemlik standartlarını yükseltecektir.
Futbol tutkusu, organizasyon becerisi, modern genç stadyumları, uluslararası kariyerli yıldızlarıyla Türk futbolunun yeni sezondaki en önemli hedefi, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği onurunu, 27 Eylül'deki oylamayı kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ev sahipliği ile taçlandırmaktır.
Süleyman Seba'ları, Hasan Doğan'ları, Turgay Şeren'leri, İlhan Cavcav'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri rehber edinen, rakibe saygıyı ilke belirleyen, güzel oyuna değer katan bir futbol ailesi temennisiyle yeni sezonda tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci ve hakemlerimize başarılar diliyorum.
Saygı, hoşgörü, kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ediyorum."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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