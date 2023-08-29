TFF Başkanı Büyükekşi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile buluştu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Serdar Ölmez, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, kurul üyeleri Hamza Doğan, Ümran Başar ve Musa Çiçek ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da katıldı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, kendileriyle yakından ilgilenen Mehmet Büyükekşi'ye forma hediye ederken, oyunculardan Resul Orakçı, "Şampiyon olacağız. Kupayı almadan dönmeyeceğiz, size söz veriyoruz." diyerek kupa sözü verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Oyuncuların motivasyonları çok yüksek. Kaptanla detaylı bir şekilde konuştuk. Öz güvenleri artmış durumda. Çocuklarımız diğer down sendromlu çocuklara; hayata tutunma, toplumda kabul edilme, toplumun onlara saygıyla, güvenle bakabilmesi anlamında örnek olacak. Bunu da gençlerimiz en güzel şekilde başarıyor. Milli Takımımız benzer çocukların topluma kazandırılması, diğer gençlere rol model olması açısından kurulan bir milli takım" diye konuştu.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş birliğiyle başarısını artırdığını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten güzel başarılar elde ettiler. En son kazanmış oldukları Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü göğsümüzü kabarttı. Bu yıl da iddialı bir şekilde Riva'da çalışıyorlar. 2024 yılında da Antalya'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Geçen yıl Ampute Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu. Down sendromlu çocuklar da umarım futsalda başarılı olur. Ampute Milli Takımımız da önce Avrupa, sonra Dünya Şampiyonu olmuştu. Down sendromlular için rol model olup neler yapabileceklerini göstermeleri açısından Milli Takımımız son derece önemli. Önemli olan burada spor. Sporda fair play, dostluk, kardeşlik, barış çok önemli" şeklinde konuştu.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, ay-yıldızlı oyuncuların vatan sevgisinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp şampiyon olmalarını bekliyoruz. O azim, o motivasyon var. Gerçekten manevi hazzı yüksek bir ortamdayız. Duygulanmamak elde değil. Kardeşlerimizde Türkiye sevdası, bayrak ve vatan aşkı olduğunu görüyorum. Bu motivasyonla başarılı olacaklarına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun tüm imkanlarıyla Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın yanında olduğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:

"TFF olarak Sayın Başkanımızın önderliğinde engelli sporuna her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Engelli sporunda elde ettiğimiz başarılar bir anlamda diğer branşlarımıza örnek teşkil ediyor. Onları da motive ediyor. Federasyon olarak böyle bir takıma, bu kardeşlerimize imkanlarımız çerçevesinde yardım etmek bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor, onurlandırıyor. Down sendromlu kardeşlerimize başarılar diliyoruz."

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticilerle bir araya gelmenin oyuncular üzerinde çok olumlu katkısı olduğunu söyledi. Acar, "TFF Başkanı ve yöneticilerle bir araya gelince çocukların enerjileri daha çoğalıyor. Televizyonda gördükleri insanları bire bir görmek onlara artı kazandırıyor. Onların bir dertleri yok. Daha yakın olmak, sevecen bulunmak daha iyi geliyor onlara. Bu da bizim için çok iyi bir durum" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin kendilerini her zaman desteklediğini dile getiren Acar sözlerini şöyle tamamladı:

"TFF bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak Türkiye Futbol Oynuyor projesiyle uzun yıllardan beri TFF ile çalışma içindeyiz. Bu da son dönemlerde meyvelerini vermeye başladı. Son kampımızı Riva'da geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Federasyon başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman çocuklarla beraber. Bir önceki dönemde Bolu'da hakem seminerinde beraberdik, Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçında beraberdik. Başkan vakit buldukça çocuklarla vakit geçiriyor. 2021'de Avrupa şampiyonu olduk. İtalya'ya bu unvanla gidiyoruz. Basamakları sağlam adımlarla çıkıyoruz. İstiklal Marşımızı İtalya'da okutup bayrağımızı göndere çekerek Avrupa şampiyonu olarak ülkemize dönmek istiyoruz. 6-7 aydan beri ayın 15 gününü kampta geçiriyoruz. Bu çocuklar ülkenin gururu, her şeye layıklar. Düne kadar daha zor çalışılan ortamlardan daha profesyonel boyutlara geldik. Emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 'Bizim de var bir hikayemiz' diye sloganımız vardı. Hikaye yazmaya devam edeceğiz. Herkesten bu hikayeye destek vermesini ve takip etmesini istiyoruz. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Birol Aydın'a ve Türkiye Futbol Federasyonu'na sonsuz teşekkür ediyoruz."