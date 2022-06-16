TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi. Seçime tek aday olarak giren Büyükekşi, yayıncı kuruluş ile ilgili de açıklamalar yaptı.



BÜYÜKEKŞİ'DEN YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ



Türk sporunun gelişiminin altyapıdan ve amatörden başlayacağını vurgulayan Büyükekşi, "Hepimiz ana sorunların ne olduğunu biliyoruz. Sadece yayın ihalesiyle ilgili iki cümle söyleyeceğim. Bu sene Süper Lig yayın ihalesinde bir uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık. Farklı bir formül için zamanımız maalesef yok. 1 sene sonrası için şimdiden hemen çalışmalara başlamak zorundayız. Bu defa bunu son dakikaya bırakmadan, daha hızlı çalışarak farklı çözümler üretmek için yola çıkacağız" açıklamasını yaptı.



AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?



Geride bıraktığımız günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı yapılmış ve Mehmet Büyükekşi bu toplantıya katılmıştı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



"Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi, yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin, 14 yabancıyla mı yola çıkacağız, 12 yabancıyla mı? Yayıncı kuruluş yabancı kuralı ve harcama limitlerini masaya yatırdık. Tüm sorunlarda fikir birliği içinde olduğumuz ortaya çıktı. Futbol ailesi bir bütün. Son derece verimli bir toplantı oldu."





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