TFF Başkanı Büyükekşi'den özel ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ampute Futbol Milli Takımı ile Riva'da bir araya geldi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kampa giren ay-yıldızlı ekibe yapılan ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.



Oyuncularla sohbet eden ve moral veren Büyükekşi, hazırlıklar hakkında teknik direktör Osman Çakmak'tan bilgi aldı. Başkanlığa seçilmesi nedeniyle kendisini tebrik eden millilere başarı dileyen başkan Büyükekşi, TFF olarak engelli futboluna destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



24 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek milliler, 24 ve 27 Haziran'da İngiltere ile özel maç yapacak.





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