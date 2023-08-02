TFF Başkanı Büyükekşi'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Büyükekşi'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret
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02 Ağustos 2023 16:34
Türkiye Futbol Federasyonu  Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde, kulüplerin altyapılarındaki oyuncuların futbol eğitimleri ile akademik eğitimlerini bir arada yürütmelerini sağlayacak, ilkokuldan başlayarak üst sınıflara giden bir yapı içerisinde, öğrencilerin futbolla ilgili temel hareket eğitimleri ve koordinasyon yetilerinin daha da geliştirilmesi yönünde uygulanabilecek modeller üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Büyükekşi, Bakanı Yusuf Tekin'e isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

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