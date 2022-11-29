TFF Başkanı Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu'nun Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi.



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Futbol Akademisi sporcuları tarafından karşılanan Büyükekşi, Özkan'dan Altınordu'nun yaptığı yatırımlar hakkında bilgi aldı.



Özkan, TFF Başkanı Büyükekşi'ye Artemis heykeli hediye etti.



Ziyarette Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Talat Papatya ve İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de bulundu.





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