TFF, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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