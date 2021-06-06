TFF, Adnan Süvari'yi andı

TFF, A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi andı.

Haber; AA
Abone Ol
TFF, Adnan Süvari'yi andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2021 16:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi ölümünün 30. yıl dönümünde andı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Vefatının 30. yılında eski A Milli Takım teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Aydın'da 1926 yılında doğan Süvari, 1966-1969 yıllarında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Süvari, 6 Haziran 1991'de vefat etmişti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.