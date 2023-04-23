TFF açıkladı: İşte kızağa çekilen hakemler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e özel bir röportaj verdi.
Büyükekşi, MHK'nın ligin kalan haftalarda görev vermeyeceği hakemleri de açıkladı. Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Biz büyük bir titizlikle her haftanın tartışmalı pozisyonlarını tek tek inceliyoruz. Bazı konularda tavizsiz kararlar alıyoruz. Örneğin İstanbulspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Adana Demirspor maçlarında son derece formsuz bir yönetim vardı. Hiç hata olmasın diye MHK, her detayı inceledikten sonra toplam 4 hakemimizin Süper Lig'in bu kritik sürecinde dinlendirmeye alınmasına karar verdi." sözlerini kullandı.
Bu sözler doğrultusunda, merak edilen isimlerin, İstanbulspor-Antalyaspor maçının hakemi Yiğit Arslan ile VAR'daki Arda Kardeşler ve Konyaspor-Adana Demir karşılaşmasının hakemi Sarper Barış Saka ile VAR görevini yürüten Alper Çetin olduğu ortaya çıktı.
BİR ADIM GERİDEN
NE OLMUŞTU?
Merkez Hakem Kurulu, cumartesi günü bir açıklama yaparak ligin kalan haftalarda bazı hakemlere görev vermeyeceğini duyurmuştu. MHK'nın açıklamasında, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Bu duyurunun ardından Fenerbahçe Kulübü de, MHK'ye "Bahsi geçen hakemler hangi maçlarda, hangi takımlar lehine fayda sağlamıştır" sorularını sormuştu.
Büyükekşi, MHK'nın ligin kalan haftalarda görev vermeyeceği hakemleri de açıkladı. Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Biz büyük bir titizlikle her haftanın tartışmalı pozisyonlarını tek tek inceliyoruz. Bazı konularda tavizsiz kararlar alıyoruz. Örneğin İstanbulspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Adana Demirspor maçlarında son derece formsuz bir yönetim vardı. Hiç hata olmasın diye MHK, her detayı inceledikten sonra toplam 4 hakemimizin Süper Lig'in bu kritik sürecinde dinlendirmeye alınmasına karar verdi." sözlerini kullandı.
Bu sözler doğrultusunda, merak edilen isimlerin, İstanbulspor-Antalyaspor maçının hakemi Yiğit Arslan ile VAR'daki Arda Kardeşler ve Konyaspor-Adana Demir karşılaşmasının hakemi Sarper Barış Saka ile VAR görevini yürüten Alper Çetin olduğu ortaya çıktı.
BİR ADIM GERİDEN
NE OLMUŞTU?
Merkez Hakem Kurulu, cumartesi günü bir açıklama yaparak ligin kalan haftalarda bazı hakemlere görev vermeyeceğini duyurmuştu. MHK'nın açıklamasında, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Bu duyurunun ardından Fenerbahçe Kulübü de, MHK'ye "Bahsi geçen hakemler hangi maçlarda, hangi takımlar lehine fayda sağlamıştır" sorularını sormuştu.
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