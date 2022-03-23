TFF açıkladı! EURO 2028 için resmi başvuru

TFF, EURO 2028 ev sahipliği için resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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TFF açıkladı! EURO 2028 için resmi başvuru
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23 Mart 2022 17:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

Öte yandan Rusya'nın da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahibi olabilmek için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
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