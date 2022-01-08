TFF açıkladı, bir hakem pozitif

TFF, A klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF açıkladı, bir hakem pozitif
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08 Ocak 2022 12:10
Türkiye Futbol Federasyonu, A klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamda hakemin karantinaya alındığı ve tedavisinin başladığı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Bir A Klasman Hakemimizin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır"


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