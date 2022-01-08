TFF açıkladı, bir hakem pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu, A klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamda hakemin karantinaya alındığı ve tedavisinin başladığı belirtildi.



TFF'nin açıklaması şu şekilde;



"Bir A Klasman Hakemimizin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır"





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