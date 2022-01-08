TFF açıkladı, bir hakem pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu, A klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamda hakemin karantinaya alındığı ve tedavisinin başladığı belirtildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde;
"Bir A Klasman Hakemimizin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır"
Federasyondan yapılan açıklamda hakemin karantinaya alındığı ve tedavisinin başladığı belirtildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde;
"Bir A Klasman Hakemimizin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır"