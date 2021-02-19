TFF açıkladı; bir hakem pozitif!

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF açıkladı; bir hakem pozitif!
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19 Şubat 2021 16:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.



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