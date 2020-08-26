TFF açıkladı: 9 hafta maçlar hafta içi oynanacak!

2020-21 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.



Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.



1. LİG, 2. LİG VE 3. LİG



TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.



TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.



TFF 3. Lig'de ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.



TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.



