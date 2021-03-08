TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." denildi.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." denildi.