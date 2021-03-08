TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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08 Mart 2021 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." denildi.



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