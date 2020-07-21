TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final maçları, çarşamba günü Antalya'da oynanacak.
Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak. Karşılaşmalar A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.
Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka: Titanic Mardan Stadı
22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor: Calista Sports Center
Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak. Karşılaşmalar A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.
Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka: Titanic Mardan Stadı
22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor: Calista Sports Center