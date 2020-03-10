TFF 3. Lig'de bir erteleme maçı 11 Mart'ta oynanacak

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın (11 Mart) yapılacak.
Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
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Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
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