TFF 3. Lig'de bir erteleme maçı 11 Mart'ta oynanacak

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF 3. Lig'de bir erteleme maçı 11 Mart'ta oynanacak
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10 Mart 2020 13:18
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın (11 Mart) yapılacak.

Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.

İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

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