TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 32. haftasında 1, 2 ve 3. grupta maçlar tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 8-0
52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
Edirnespor-1922 Konyaspor: 0-1
İdaş Çatalcaspor-Yomraspor: 3-3
Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1
Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970: 2-0
2. Grup
Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 2-0
Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-1
Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967: 0-2
Kuşadasıspor-Turgutluspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK: 3-0
3. Grup
Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 2-1
Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK: 1-6
Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 3-3
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare: 3-1
68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Kepez Belediyespor-Akhisarspor: 4-0
Gruplarda bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 8-0
52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
Edirnespor-1922 Konyaspor: 0-1
İdaş Çatalcaspor-Yomraspor: 3-3
Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1
Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970: 2-0
2. Grup
Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 2-0
Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-1
Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967: 0-2
Kuşadasıspor-Turgutluspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK: 3-0
3. Grup
Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 2-1
Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK: 1-6
Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 3-3
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare: 3-1
68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Kepez Belediyespor-Akhisarspor: 4-0
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