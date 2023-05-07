TFF 3. Lig toplu sonuç

Üç grupta 32. hafta maçları tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF 3. Lig toplu sonuç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2023 18:15
TFF 3. Lig'in 32. haftasında 1, 2 ve 3. grupta maçlar tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Belediye Derincespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 8-0

52 Orduspor FK-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

Edirnespor-1922 Konyaspor: 0-1

İdaş Çatalcaspor-Yomraspor: 3-3

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karşıyaka: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1

Amasyaspor FK-BC Group Ağrı 1970: 2-0

2. Grup

Amberçay Eynesil Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 2-0

Karaman FK-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-1

Bayrampaşa-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967: 0-2

Kuşadasıspor-Turgutluspor: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-23 Elazığ FK: 3-0

3. Grup

Muşspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Bergama Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 2-1

Niğde Anadolu FK-Efeler 09 FK: 1-6

Fatsa Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 3-3

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Siirt İl Özel İdare: 3-1

68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Kepez Belediyespor-Akhisarspor: 4-0

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery