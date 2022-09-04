TFF 3. Lig'de yeni sezon başladı!

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, oynanan 9 maçla başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de yeni sezon başladı!
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04 Eylül 2022 02:00
TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kaleci FK: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol-Amasyaspor FK: 2-1

2. Grup:

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor: 3-2

3. Grup:

Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0

Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor: 2-1

Kepez Belediyespor-Erbaaspor: 0-0

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: 0-0

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