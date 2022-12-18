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TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 17. hafta maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
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18 Aralık 2022 18:06
TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

BC Group Ağrı 1970-Çatalcaspor: 1-1

Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Amasyaspor FK-52 Orduspor: 1-1

Karşıyaka-Entegre Solar Elazığspor: 1-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Edirnespor: 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 3-2

Yomraspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Hacettepe 1945- 1922 Konyaspor: 4-2

2. Grup:

Turgutluspor-Bayrampaşa: 1-1

23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 2-0

Orduspor 1967-Karaman FK: 3-2

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-5

Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0

3. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Bergama Belediyespor: 2-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1

Merkür Holding Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 0-0

Malatya Arguvanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Bitexen Sapanca Gençlikspor- Niğde Anadolu FK: 1-2

Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor: 2-1

Efeler 09 Spor FK-Aksaray Belediyespor: 3-2

 

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