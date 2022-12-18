TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
BC Group Ağrı 1970-Çatalcaspor: 1-1
Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Amasyaspor FK-52 Orduspor: 1-1
Karşıyaka-Entegre Solar Elazığspor: 1-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Edirnespor: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 3-2
Yomraspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Hacettepe 1945- 1922 Konyaspor: 4-2
2. Grup:
Turgutluspor-Bayrampaşa: 1-1
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 2-0
Orduspor 1967-Karaman FK: 3-2
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-5
Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0
3. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Bergama Belediyespor: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1
Merkür Holding Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 0-0
Malatya Arguvanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Bitexen Sapanca Gençlikspor- Niğde Anadolu FK: 1-2
Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor: 2-1
Efeler 09 Spor FK-Aksaray Belediyespor: 3-2
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
BC Group Ağrı 1970-Çatalcaspor: 1-1
Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Amasyaspor FK-52 Orduspor: 1-1
Karşıyaka-Entegre Solar Elazığspor: 1-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Edirnespor: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 3-2
Yomraspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Hacettepe 1945- 1922 Konyaspor: 4-2
2. Grup:
Turgutluspor-Bayrampaşa: 1-1
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 2-0
Orduspor 1967-Karaman FK: 3-2
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-5
Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0
3. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Bergama Belediyespor: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1
Merkür Holding Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 0-0
Malatya Arguvanspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Bitexen Sapanca Gençlikspor- Niğde Anadolu FK: 1-2
Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor: 2-1
Efeler 09 Spor FK-Aksaray Belediyespor: 3-2
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