TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'in 1, 2 ve 3. gruplarında 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hacettepe 1945-Nevşehir Belediyespor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-1
BC Group Ağrı 1970-Amasyaspor FK: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor: 3-0
1922 Konyaspor-Edirnespor: 1-1
Eskişehirspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4
2. Grup:
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karaman FK: 0-3
Darıca Gençlerbirliği-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 4-1
Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0
23 Elazığ FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
3. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bergama Belediyespor: 4-1
Akhisarspor-Kepez Belediyespor: 0-1
Osmaniyespor FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-0
Merkür Holding Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Muş 1984 Muşspor: 1-0
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hacettepe 1945-Nevşehir Belediyespor: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-1
BC Group Ağrı 1970-Amasyaspor FK: 2-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor: 3-0
1922 Konyaspor-Edirnespor: 1-1
Eskişehirspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4
2. Grup:
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karaman FK: 0-3
Darıca Gençlerbirliği-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 4-1
Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0
23 Elazığ FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
3. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 1-1
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Bergama Belediyespor: 4-1
Akhisarspor-Kepez Belediyespor: 0-1
Osmaniyespor FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-0
Merkür Holding Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Muş 1984 Muşspor: 1-0
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