TFF 3. Lig'de toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF 3. Lig'de toplu sonuç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 16:34
TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- 2. Grup

İskenderunspor-Bayrampaşa: 2-2

Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1

- 3. Grup

Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0

Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1

Ceyhanspor-Modafen: 0-2

İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0

Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.