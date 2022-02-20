TFF 3. Lig'de toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- 2. Grup
İskenderunspor-Bayrampaşa: 2-2
Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1
- 3. Grup
Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0
Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1
Ceyhanspor-Modafen: 0-2
İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0
Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
- 2. Grup
İskenderunspor-Bayrampaşa: 2-2
Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1
- 3. Grup
Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0
Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1
Ceyhanspor-Modafen: 0-2
İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0
Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3