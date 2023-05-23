TFF 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

TFF 3. Lig'de play-off 1. tur mücadeleleri 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
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23 Mayıs 2023 15:30
TFF 3. Lig'de play-off 1. tur mücadeleleri 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak bu turda, gruplarını 3. sırada tamamlayan ekipler, ev sahibi olarak grubu 6. sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacak. Ligi 4. sırada bitiren takımlar da, puan durumunda 5. sırayı alan ekipleri konuk edecek.

1. Grup'ta Belediye Derincespor, 2. Grup'ta Alanya Kestelspor ve 3. Grup'ta da Kepez Belediyespor, sezonu 2. sırada tamamladıkları için direkt play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig play-off programı şu şekilde:

24 Mayıs Çarşamba

1. Grup

16.00 Belediye Kütahyaspor-Karabel Karaköprü Belediyespor (Kütahya Dumlupınar)

20.00 52 Orduspor FK-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

25 Mayıs Perşembe

2. Grup:

16.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)

20.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)

26 Mayıs Cuma

3. Grup:

16.00 Efeler 09 Spor FK-Artvin Hopaspor (Adnan Menderes)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Güneş Holding Çankaya FK (Beyoğlu)

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