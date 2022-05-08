TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 3. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.



TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.



TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final maçlarının programı şöyle:



1. Maçlar



12 Mayıs Perşembe:



1. Grup:



16.00 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)



16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)



3. Grup:



16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)



20.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)



13 Mayıs Cuma:



2. Grup:



16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)



20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)



2. Maçlar



17 Mayıs Salı:



1. Grup:



16.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)



16.00 Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



3. Grup:



20.00 Fethiyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Fethiye İlçe)



20.00 İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Mersin)



18 Mayıs Çarşamba:



2. Grup:



15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)



16.00 İskenderunspor-52 Orduspor (İskenderun 5 Temmuz)





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