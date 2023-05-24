TFF 3. Lig'de play-off birinci turu heyecanı!

TFF 3.Lig'de play-off birinci turu maçları oynanmaya devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig'de play-off birinci turu heyecanı!
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24 Mayıs 2023 20:23
TFF 3.Lig'de play off birinci turu oynanmaya devam ediyor.
1. Grup play-off mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Tek maç üzerinden yapılan birinci tur maçında deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Karbel Karaköprü Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Şanlıurfa temsilcisi, yarı finalde 52 Orduspor FK-Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

1. Grup'ta sezonu 2. tamamlayan Belediye Derincespor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.

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