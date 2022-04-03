TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1
Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0
Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1
Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4
Modafen-Karşıyaka: 0-1
Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0
Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5
Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
2. Grup
3. Grup
Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1
Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0
Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1
Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4
Modafen-Karşıyaka: 0-1
Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0
Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5
Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BATMAN PETROLSPOR
|29
|19
|8
|2
|48
|21
|27
|65
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|29
|15
|8
|6
|51
|29
|22
|53
|3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|28
|15
|5
|8
|37
|21
|16
|50
|4.BURSA YILDIRIM SPOR
|29
|13
|11
|5
|34
|24
|10
|50
|5.FORMÜL ERBAASPOR
|28
|13
|9
|6
|38
|23
|15
|48
|6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|29
|14
|6
|9
|50
|42
|8
|48
|7.ARTVİN HOPASPOR
|29
|13
|8
|8
|37
|24
|13
|47
|8.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR
|29
|12
|7
|10
|40
|29
|11
|43
|9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|28
|10
|12
|6
|34
|28
|6
|42
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|29
|10
|9
|10
|45
|37
|8
|39
|11.FATSA BELEDİYESPOR
|29
|8
|12
|9
|25
|26
|-1
|36
|12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|29
|8
|10
|11
|28
|27
|1
|34
|13.HENDEK SPOR
|28
|6
|12
|10
|27
|29
|-2
|30
|14.KAHTA 02 SPOR
|28
|5
|13
|10
|25
|34
|-9
|28
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|29
|6
|10
|13
|26
|42
|-16
|28
|16.ELAZIĞSPOR
|29
|6
|8
|15
|29
|48
|-19
|26
|17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK
|28
|5
|6
|17
|19
|53
|-34
|21
|18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|29
|1
|4
|24
|21
|77
|-56
|7
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BITEXEN DÜZCESPOR
|30
|21
|4
|5
|50
|23
|27
|67
|2.İSKENDERUNSPOR
|30
|17
|7
|6
|58
|30
|28
|58
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|30
|16
|9
|5
|52
|36
|16
|57
|4.52 ORDUSPOR FK
|30
|14
|10
|6
|41
|34
|7
|52
|5.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|30
|16
|3
|11
|44
|38
|6
|51
|6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR
|30
|12
|8
|10
|37
|34
|3
|44
|7.KUŞADASISPOR
|30
|12
|7
|11
|37
|38
|-1
|43
|8.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|31
|11
|9
|11
|36
|30
|6
|42
|9.BAYRAMPAŞA SPOR
|30
|8
|14
|8
|34
|25
|9
|38
|10.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ
|30
|10
|8
|12
|32
|38
|-6
|38
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ
|30
|8
|13
|9
|30
|29
|1
|37
|12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|30
|8
|11
|11
|30
|29
|1
|35
|13.YOMRA SPOR
|31
|8
|10
|13
|29
|37
|-8
|34
|14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|7
|11
|12
|26
|36
|-10
|32
|15.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|31
|6
|13
|12
|26
|37
|-11
|31
|16.KIZILCABÖLÜKSPOR
|31
|5
|15
|11
|36
|44
|-8
|30
|17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|30
|7
|9
|14
|30
|53
|-23
|30
|18.HACETTEPE SPOR
|31
|6
|10
|15
|21
|37
|-16
|28
|19.ÇARŞAMBASPOR
|31
|6
|9
|16
|24
|45
|-21
|27
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ESENLER EROKSPOR
|28
|19
|6
|3
|68
|22
|46
|63
|2.FETHİYESPOR
|28
|19
|2
|7
|58
|26
|32
|59
|3.İÇEL İDMANYURDU
|29
|14
|13
|2
|32
|16
|16
|55
|4.ORDUSPOR 1967
|28
|16
|5
|7
|50
|27
|23
|53
|5.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|29
|14
|8
|7
|49
|35
|14
|50
|6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR
|28
|14
|7
|7
|42
|18
|24
|49
|7.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|29
|12
|12
|5
|43
|22
|21
|48
|8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR
|29
|12
|6
|11
|42
|32
|10
|42
|9.KARŞIYAKA
|29
|9
|13
|7
|41
|26
|15
|40
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|29
|9
|11
|9
|39
|33
|6
|38
|11.AĞRI 1970 SPOR
|29
|11
|5
|13
|34
|33
|1
|38
|12.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|29
|10
|7
|12
|34
|38
|-4
|37
|13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR
|28
|9
|9
|10
|38
|35
|3
|36
|14.MARDİN 1969 SPOR
|29
|8
|8
|13
|32
|36
|-4
|32
|15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|28
|6
|12
|10
|27
|30
|-3
|30
|16.MODAFEN
|29
|7
|9
|13
|33
|39
|-6
|30
|17.CEYHANSPOR
|29
|0
|4
|25
|11
|105
|-94
|4
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|29
|0
|1
|28
|7
|107
|-100
|1