TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig'de 1. Grup ile 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...
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03 Nisan 2022 16:39
TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0

Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1

Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4

Modafen-Karşıyaka: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5

Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

  O G B M A Y Av. Puan
1.BATMAN PETROLSPOR 29 19 8 2 48 21 27 65
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 29 15 8 6 51 29 22 53
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 28 15 5 8 37 21 16 50
4.BURSA YILDIRIM SPOR 29 13 11 5 34 24 10 50
5.FORMÜL ERBAASPOR 28 13 9 6 38 23 15 48
6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 29 14 6 9 50 42 8 48
7.ARTVİN HOPASPOR 29 13 8 8 37 24 13 47
8.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR 29 12 7 10 40 29 11 43
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 28 10 12 6 34 28 6 42
10.BERGAMA BELEDİYESPOR 29 10 9 10 45 37 8 39
11.FATSA BELEDİYESPOR 29 8 12 9 25 26 -1 36
12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 29 8 10 11 28 27 1 34
13.HENDEK SPOR 28 6 12 10 27 29 -2 30
14.KAHTA 02 SPOR 28 5 13 10 25 34 -9 28
15.KARAMAN BELEDİYESPOR 29 6 10 13 26 42 -16 28
16.ELAZIĞSPOR 29 6 8 15 29 48 -19 26
17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 28 5 6 17 19 53 -34 21
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 29 1 4 24 21 77 -56 7
2. Grup

  O G B M A Y Av. Puan
1.BITEXEN DÜZCESPOR 30 21 4 5 50 23 27 67
2.İSKENDERUNSPOR 30 17 7 6 58 30 28 58
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 30 16 9 5 52 36 16 57
4.52 ORDUSPOR FK 30 14 10 6 41 34 7 52
5.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 30 16 3 11 44 38 6 51
6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 30 12 8 10 37 34 3 44
7.KUŞADASISPOR 30 12 7 11 37 38 -1 43
8.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 31 11 9 11 36 30 6 42
9.BAYRAMPAŞA SPOR 30 8 14 8 34 25 9 38
10.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ 30 10 8 12 32 38 -6 38
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 30 8 13 9 30 29 1 37
12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 30 8 11 11 30 29 1 35
13.YOMRA SPOR 31 8 10 13 29 37 -8 34
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 30 7 11 12 26 36 -10 32
15.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 31 6 13 12 26 37 -11 31
16.KIZILCABÖLÜKSPOR 31 5 15 11 36 44 -8 30
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 30 7 9 14 30 53 -23 30
18.HACETTEPE SPOR 31 6 10 15 21 37 -16 28
19.ÇARŞAMBASPOR 31 6 9 16 24 45 -21 27
3. Grup

  O G B M A Y Av. Puan
1.ESENLER EROKSPOR 28 19 6 3 68 22 46 63
2.FETHİYESPOR 28 19 2 7 58 26 32 59
3.İÇEL İDMANYURDU 29 14 13 2 32 16 16 55
4.ORDUSPOR 1967 28 16 5 7 50 27 23 53
5.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 29 14 8 7 49 35 14 50
6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 28 14 7 7 42 18 24 49
7.BELEDİYE DERİNCE SPOR 29 12 12 5 43 22 21 48
8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR 29 12 6 11 42 32 10 42
9.KARŞIYAKA 29 9 13 7 41 26 15 40
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 29 9 11 9 39 33 6 38
11.AĞRI 1970 SPOR 29 11 5 13 34 33 1 38
12.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 29 10 7 12 34 38 -4 37
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 28 9 9 10 38 35 3 36
14.MARDİN 1969 SPOR 29 8 8 13 32 36 -4 32
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 28 6 12 10 27 30 -3 30
16.MODAFEN 29 7 9 13 33 39 -6 30
17.CEYHANSPOR 29 0 4 25 11 105 -94 4
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 29 0 1 28 7 107 -100 1
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