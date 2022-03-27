TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kahta 02-Batman Petrolspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Hendekspor: 0-3
Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0
1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Osmaniyespor-Bergama Belediyespor: 0-3
Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2
3. Grup
Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor:0-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor:3-2
Esenler Erokspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler:3-0
İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0
Mardin 1969-Kardemir Karabükspor: 5-0
Ağrı 1970-Modafen: 2-3
Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor:6-1
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kahta 02-Batman Petrolspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Hendekspor: 0-3
Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0
1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Criptoswaps Çatalcaspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Osmaniyespor-Bergama Belediyespor: 0-3
Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2
3. Grup
Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor:0-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor:3-2
Esenler Erokspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler:3-0
İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0
Mardin 1969-Kardemir Karabükspor: 5-0
Ağrı 1970-Modafen: 2-3
Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor:6-1