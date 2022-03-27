TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig'de 28. hafta mücadeleleri oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...
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27 Mart 2022 17:18
TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Kahta 02-Batman Petrolspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Hendekspor: 0-3

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0

1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Criptoswaps Çatalcaspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

Osmaniyespor-Bergama Belediyespor: 0-3

Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2

3. Grup

Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor:0-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor:3-2

Esenler Erokspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler:3-0

İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0

Mardin 1969-Kardemir Karabükspor: 5-0

Ağrı 1970-Modafen: 2-3

Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor:6-1

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