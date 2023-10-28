29 Ekim

TFF 3. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 3. Lig'inde 4 grupta 8. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 3. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm
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28 Ekim 2023 23:43
TFF 3. Lig'de 8. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü: 2-0

Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol: 1-2

Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2

Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 0-1

Talasgücü Belediyespor-Edirnespor: 2-0

52 Orduspor FK-Kepezspor: 2-0

2. Grup

Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor: 0-5

Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor: 2-1

Hacettepe 1945-Pazarspor: 3-0

Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor: 1-0

1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-2

Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor: 0-0

3. Grup

Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970: 1-0

Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor: 1-2

Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

1922 Konyaspor-Silivrispor: 0-2

Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor: 7-3

Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

4. Grup

Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967: 2-2

Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 1-2

Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor: 4-3

Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-0

Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor: 4-3

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