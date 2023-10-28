TFF 3. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 3. Lig'de 8. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü: 2-0
Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2
Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 0-1
Talasgücü Belediyespor-Edirnespor: 2-0
52 Orduspor FK-Kepezspor: 2-0
2. Grup
Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor: 0-5
Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor: 2-1
Hacettepe 1945-Pazarspor: 3-0
Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor: 1-0
1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-2
Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor: 0-0
3. Grup
Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970: 1-0
Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor: 1-2
Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
1922 Konyaspor-Silivrispor: 0-2
Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor: 7-3
Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
4. Grup
Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967: 2-2
Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 1-2
Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor: 4-3
Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor: 4-3
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü: 2-0
Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2
Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 0-1
Talasgücü Belediyespor-Edirnespor: 2-0
52 Orduspor FK-Kepezspor: 2-0
2. Grup
Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor: 0-5
Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor: 2-1
Hacettepe 1945-Pazarspor: 3-0
Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor: 1-0
1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-2
Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor: 0-0
3. Grup
Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970: 1-0
Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor: 1-2
Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
1922 Konyaspor-Silivrispor: 0-2
Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor: 7-3
Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
4. Grup
Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967: 2-2
Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 1-2
Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor: 4-3
Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor: 4-3