TFF 3. Lig'de hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.



Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:



Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor: 1-0



Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0



Sancaktepe FK-Karaman Belediyespor, Kahta 02-Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor, Hendekspor-Bergama Belediyespor, Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.



2. Grup:



Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3



Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 1-0



Kızılcabölükspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0



Hacettepe-İskenderunspor: 0-1



Kuşadasıspor-Altındağspor: 0-0



Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor: 0-1



68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor ve Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.



3. Grup:



Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0



Esenler Erokspor-Fethiyespor: 1-0



İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-1



Mardin 1969-Ağrı 1970: 2-1



Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor: 6-0



Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen: 3-1



Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor: 0-0



Kardemir Karabükspor-Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.





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