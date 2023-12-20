TFF 3. Lig'de hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 15. haftanın perdesi kapandı.
Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kırıkkalegücü-Aliağa Futbol: 0-0
Edirnespor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-2
İnegöl Kafkasspor-Mardin 1969: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
52 Orduspor FK-Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup:
TPAO Batman Petrolspor-Turgutluspor: 2-0
Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 2-3
Silifke Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-2
3Gen Holding Elazığspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Karşıyaka-Sapanca Gençlikspor: 3-2
Anadolu Üniversitesi-Hacettepe 1945: 1-0
Kelkit Hürriyetspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-3
3. Grup:
Onvo Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 2-2
Akhisarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
1922 Konyaspor-Bornova 1877: 1-1
Bayburt Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 1-1
Karaköprü Belediyespor-Sivas Dört Eylül: 4-1
4. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Orduspor 1967: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Güneş Holding Çankayaspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1
Sebat Gençlikspor-23 Elazığ FK: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Tokat Belediye Plevnespor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Bursa Yıldırımspor: 1-2
Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kırıkkalegücü-Aliağa Futbol: 0-0
Edirnespor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-2
İnegöl Kafkasspor-Mardin 1969: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
52 Orduspor FK-Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup:
TPAO Batman Petrolspor-Turgutluspor: 2-0
Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 2-3
Silifke Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-2
3Gen Holding Elazığspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0
Karşıyaka-Sapanca Gençlikspor: 3-2
Anadolu Üniversitesi-Hacettepe 1945: 1-0
Kelkit Hürriyetspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-3
3. Grup:
Onvo Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 2-2
Akhisarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
1922 Konyaspor-Bornova 1877: 1-1
Bayburt Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 1-1
Karaköprü Belediyespor-Sivas Dört Eylül: 4-1
4. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Orduspor 1967: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Güneş Holding Çankayaspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1
Sebat Gençlikspor-23 Elazığ FK: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Tokat Belediye Plevnespor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Bursa Yıldırımspor: 1-2
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