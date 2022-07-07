TFF 3. Lig'de fikstür çekimi yapıldı!

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.
Üç grupta oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:
1. Grup
Şile Yıldızspor-Kalecik FK
Belediye Derincespor-Eskişehirspor
Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor
İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968
52 Orduspor-Ağrı 1970
Edirnespor-Çatalcaspor
2. Grup
Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor
Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan
Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği
Karaman FK-Turgutluspor
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967
Iğdır FK (BAY)
3. Grup
Akhisarspor-Arguvan Belediyespor
Kepez Belediyespor-Erbaaspor
Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor
Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor
68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor
Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor
Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı
Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi
Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor
Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.
Üç grupta oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:
1. Grup
Şile Yıldızspor-Kalecik FK
Belediye Derincespor-Eskişehirspor
Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor
İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968
52 Orduspor-Ağrı 1970
Edirnespor-Çatalcaspor
2. Grup
Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor
Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan
Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği
Karaman FK-Turgutluspor
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967
Iğdır FK (BAY)
3. Grup
Akhisarspor-Arguvan Belediyespor
Kepez Belediyespor-Erbaaspor
Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor
Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor
68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor
Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor
Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı
Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi
Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor
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