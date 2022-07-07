TFF 3. Lig'de fikstür çekimi yapıldı!

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.



Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.



TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.



Üç grupta oynanacak ligde ilk hafta müsabakaları şöyle:



1. Grup



Şile Yıldızspor-Kalecik FK



Belediye Derincespor-Eskişehirspor



Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka



1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor



Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor



Belediye Kütahyaspor-Yomraspor



İçel İdmanyurdu-Amasyaspor 1968



52 Orduspor-Ağrı 1970



Edirnespor-Çatalcaspor



2. Grup



Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor



Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor



Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor



Kuşadasıspor-Kahramanmaraşspor



Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan



Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği



Karaman FK-Turgutluspor



Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967



Iğdır FK (BAY)



3. Grup



Akhisarspor-Arguvan Belediyespor



Kepez Belediyespor-Erbaaspor



Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor



Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor



68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor



Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor



Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı



Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi



Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor





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