TFF 3. Lig'de ertelenen 3 karşılaşma yapıldı

TFF 3. Lig'de 21. haftadan olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de ertelenen 3 karşılaşma yapıldı
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28 Şubat 2023 18:49
TFF 3. Lig'de 21. haftadan ertelenen 3 karşılaşma oynandı.

Ligin 21. haftasında olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

- 3. Grup

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-4

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