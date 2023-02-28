TFF 3. Lig'de ertelenen 3 karşılaşma yapıldı

TFF 3. Lig'de 21. haftadan ertelenen 3 karşılaşma oynandı.
Ligin 21. haftasında olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
- 3. Grup
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-4
Ligin 21. haftasında olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
- 3. Grup
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK: 0-4
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