TFF 3. Lig'de, erteleme maçları oynandı...

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de, erteleme maçları oynandı...
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06 Nisan 2022 19:20
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları oynandı.

Gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Formül Erbaaspor 6-0 Başkent Gözgözler Akademi FK

Hendekspor 1-1 Kahta 02

Arnavutköy Belediyespor 3-1 1954 Kelkit Belediyespor

3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler 1-1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Orduspor 1967 2-1 Esenler Erokspor

Büyükçekmece Tepecikspor 1-1 Fethiyespor

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